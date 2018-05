Un vestido inteligente para detectar los abusos sexuales

Un vestido con sensores ha dejado en evidencia cuántas veces es acosada y manoseada una mujer en Brasil mientras trata de divertirse en una discoteca. Los datos son alarmantes después de comprobar que las mujeres tuvieron que soportar ser tocadas sin su consentimiento más de 40 veces en una hora.

Se trata de un experimento viral creado por la agencia de publicidad Ogilvy para el último anuncio de Schweppes en Brasil y que se titula 'Un vestido para el respeto'. La campaña, que se ha hecho viral, ha tratado de hacer visible el acoso que sufren las mujeres en las discotecas.

El spot comienza explicando cómo se creó el vestido con sensores con el objetivo de medir las veces que una mujer podía llegar a recibir tocamientos indeseados durante una noche de fiesta. La información de los sensores se transmitía por WiFi a un ordenador desde el que se monitorizaba el acoso en tiempo real.

Tres mujeres se pusieron el vestido detector de acoso en una discoteca y los resultaron arrojaron los siguientes resultados: después de tres horas y 47 minutos, los sensores registraron 157 tocamientos, lo que viene a ser que cada hora fueron tocadas más de 40 veces.

Schweppes and Ogilvy Brazil create the Dress for Respect, a touch-sensitive dress providing research to encourage men to rethink how they treat women and approach them with more respect via @Campaign https://t.co/ST3qy6GVgh #ClientWork pic.twitter.com/J83eDMtjxs