'La Manada' presenta recurso alegando que pensaban que eran 'relaciones consentidas'

agencias | redacción

30/05/2018

El abogado de los condenados se adhiere a todos los puntos del voto discrepante del magistrado Ricardo González y dice que la víctima denunció para que no colgaran el vídeo en redes sociales.

Agustín Martínez Becerra, abogado de cuatro de los cinco miembros de 'La Manada' condenados a nueve años de prisión, ha presentado su recurso de apelación en el que pide la absolución de sus defendidos e insiste en el argumento de que ellos pensaban que fueron unas "relaciones sexuales consentidas".

El letrado, que destaca su "absoluta adhesión" a todos los puntos del voto discrepante emitido por el magistrado Ricardo González, alega primero que ha habido una "vulneración del sacrosanto principio de presunción de inocencia" de los acusados, que habrían sufrido un "juicio paralelo o mediático".

En su recurso, que se suma a los ya presentados por el resto de las partes, asegura que ha habido "una auténtica cacería mediática" sobre los acusados "con la difusión de mensajes, conversaciones, grabaciones e imágenes que han ido directamente a minusvalorar hasta niveles infrahumanos la condición personal de los mismos".

En el recurso se considera que en los hechos probados de la sentencia "se hacen aseveraciones carentes de la más mínima actividad probatoria que vulneran de forma flagrante" la presunción de inocencia de los acusados.

El letrado critica especialmente el fallo de abuso sexual con prevalimiento y subraya que "el debate en este procedimiento era simple, o la denunciante mantuvo relaciones sexuales con los acusados según acuerdo previo o la denunciante se vio sometida por violencia o intimidación a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad. Negro o blanco, no había lugar a los grises en el planteamiento que las partes presentamos ante el Tribunal".

Pero incluso considera que no había pruebas acreditativas del delito de abuso sexual con prevalimiento, ya que "es evidente que la situación de superioridad ha de ser no solo notoria evidente y eficaz y además debe ser objetivamente apreciable y no solo percibida subjetivamente".

Atribuye la denuncia de la víctima a su "temor" a que las grabaciones pudieran ser colgadas en las redes sociales "y actuase así como una forma lógica de protegerse ante semejante riesgo".

"Parece lógico -añade- que surja en ella una situación que mezcle indignación y miedo como consecuencia de la posición en la que se encuentra y ello haga que su reacción derive en efectuar una denuncia no ajustada a la realidad de los hechos".

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía o llama a alguno de los siguientes números de teléfono: 900 840 111 (en Euskadi) y 016 (en todo el Estado); ambos son gratuitos y no dejan rastro en la factura.