Bilbao reduce la velocidad del tráfico a 30 km/h

05/06/2018

El Ayuntamiento no implantará un peaje de acceso a la ciudad, pero controlará la entrada de los vehículos para evitar que empeore la calidad del aire.

El Ayuntamiento de Bilbao implantará el próximo 30 de junio en un 87 % de sus calles una velocidad máxima de tráfico de 30 kilómetros por hora y dejará el resto de las vías urbanas a 50 km/h como tope, una medida "sin parangón en Europa" por su alcance en una ciudad del tamaño de la capital vizcaína, según ha destacado hoy el concejal de Movilidad, Alfonso Gil.

La reducción del tráfico a 30 km/ en la mayoría de las calles es una de las principales medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 2015-2030 de Bilbao, presentado hoy por Gil en una rueda de prensa después de casi 3 años de trabajo en la elaboración de un documento en el que han participado "miles de personas", entre vecinos, comerciantes y diversos colectivos.

Gil ha destacado que este plan sitúa al peatón como "elemento fundamental" y persigue que los ciudadanos se desplacen por la ciudad andando, en bici o en transporte público, con la idea de ponérselo difícil a los coches: "No queremos que la gente venga a Bilbao en vehículo privado".

El plan no recoge la implantación de un peaje de acceso de los coches a la ciudad, una hipotética medida que resultó polémica hace un año cuando se planteó la opción, aunque prevé el estudio de un "sistema de control" de entrada a la capital vizcaína en caso de que empeore la calidad del aire. "No se descarta la medida pero hoy no estamos en ese escenario, dado que la calidad del aire en Bilbao es buena o muy buena", ha añadido Gil.

En 322 páginas, el PMUS desarrolla 45 medidas concretas y 2 generales, y sitúa "la salud" de los ciudadanos como el primer elemento a preservar, lo que conllevará una mayor vigilancia de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bilbao emitía a la atmósfera en 2012 un total de 191.000 toneladas de CO2. El objetivo es llegar al año 2030, al final de este PMUS, con un 41 % de emisiones menos.