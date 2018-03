Pueblos y Ciudades

Semana Santa

Programa completo del Basque Fest 2018 en Bilbao

eitb.eus

20/03/2018

Consulta aquí día a día y hora a hora las más de 200 actividades gratuitas programadas en Bilbao para Semana Santa.

Programa completo del Basque Fest 2018, que se celebrará en Bilbao durante Semana Santa, del miércoles 28 de marzo al domingo 1 de abril.

MIÉRCOLES, 28 DE MARZO

Kultura

08:00 - 17:30 Muestra de las características más curiosas del euskera. Euskararen Etxea.

10:00 - 20:00 Exposición Permanente: grandes artistas en la Pintura y Escultura vasca. Museo de Bellas Artes.

10:00 - 20:00 Colección Permanente: Chillida, Oteiza, Aranbarri, Arregui, Badiola, Garmendia… y Exposición Temporal: ‘Esther Ferrer. Espacios entrelazados’. Museo Guggenheim Bilbao

10:00 - 20:00 Exposición Permanente: muestra centrada en la Ría de Bilbao, centro de interpretación del Puerto de Bilbao y la instalación ‘Piel de luz’ sobre la transformación urbana de Bilbao. Museo Marítimo

10:00 - 19:00 Los fondos del Museo Vasco repasan la historia del pueblo euskaldun. Museo Vasco.

10:00 - 14:00 y 16:00-19:30 Recorre la vida humana en nuestro territorio desde hace más de 100.000 años. Museo Arqueológico.

10:00 - 14:00 y 17:00-20:30 Exposición de la artista Raisa Álava. Sala Rekalde.

10:30 - 13:30 Muestra de obras representativas del arte sacro vizcaíno desde el S.XII al XX. Museo Diocesano.

11:00 - 21:00 Exposiciones: 'By all means', de Itziar Barrios, la muestra colectiva ‘Bi Dos Two’ y 'La línea recta no es la más corta', de Miriam Isasi y José Manuel Mesías. Azkuna Zentroa.

Musika

20:00 Concierto inaugural del festival invitado: Atlantikaldia. Actuación del grupo 'Manez eta kobreak' con la colaboración de artistas de circo. Azkuna Zentroa.

22:00 Noche de rock. Moonshakers (Getxo) y Free The Wheel (Bilbao). Las dos bandas presentarán sus nuevos discos. Kafe Antzokia.



Market

11:00 - 15:00 y 17:00 - 20:00 VIII Feria de Artesanía de Primavera. Eskutartie. Exposición y venta de artesanía y agroalimentación. Arenal.

JUEVES, 29 DE MARZO

Kultura

10:00 - 20:00 Exposición Permanente: Grandes artistas en la Pintura y Escultura vasca. Museo de Bellas Artes.

10:00 - 20:00 Colección Permanente: Chillida, Oteiza, Aranbarri, Arregui, Badiola, Garmendia… y Exposición Temporal: ‘Esther Ferrer. Espacios entrelazados’. Museo Guggenheim Bilbao.

10:00 - 20:00 Exposición Permanente: Muestra centrada en la Ría de Bilbao, centro de interpretación del Puerto de Bilbao y la instalación ‘Piel de luz’ sobre la transformación urbana de Bilbao. Museo Marítimo.

10:00 -19:00 Los fondos del Museo Vasco repasan la historia del pueblo euskaldun. Museo Vasco.

10:00-14:00 y 16:00-19:30 Recorre la vida humana en nuestro territorio desde hace más de 100.000 años. Museo Arqueológico.

10:00 - 14:00 Muestra de las características más curiosas del euskera. Euskararen Etxea.

10:00 - 14:00 Exposición de la artista Raisa Álava. Sala Rekalde.

10:30 - 13:30 Muestra de obras representativas del arte sacro vizcaíno desde el S.XII al XX. Museo Diocesano.

11:00 - 21:00 Exposiciones: 'By all means', de Itziar Barrios, la muestra colectiva ‘Bi Dos Two’ y 'La línea recta no es la más corta', de Miriam Isasi y José Manuel Mesías. Azkuna Zentroa.

11:00 y 13:00 Taller didáctico sobre bertsolarismo. Museo de Reproducciones.

11:30 a 13:45 y 16:00 a 18:45 Paseos teatralizados en barco por la Ría. Embarque en el pantalán de Pío Baroja.

12:00 ‘Anfitriones de Bilbao’: Recorrido teatralizado sobre la Historia de Bilbao. Casco Viejo.

12:00 Ondalan. Gigantes y Cabezudos. Explanada del Museo Guggenheim.

12:30 Títeres para niñas y niños: ‘Kontukantari’. Canciones tradicionales con música y marionetas en directo. Azkuna Zentroa.

13:00 Animación en las calles de la mano de Haladzipo Kantu Ibiltaria. Calles García Rivero y Licenciado Poza.

18:00 - 20:00 Taller de Txalaparta. Museo de Reproducciones.

19:00 Animación en las calles con Klapertarrak. Calles Ledesma y Villarías.

Musika

13:00 - 15:00 y 19:00 - 21:00 Euskal Dub Etxea Sound System DJ. Muelle Marzana.

13:00 Pasacalles de la banda municipal de Txistularis. Casco Viejo.

18:00 Concierto de la banda municipal de Txistularis. Azkuna Zentroa.

18:30 Romería con Errebal. Plaza Nueva.

19:30 - 21:30 Música en directo.

21:00 Concierto del grupo Inpernuko (Xabi Solano). Plaza Nueva.

21:00 Concierto del grupo Kherau. Bilborock.

22:00 Concierto del grupo de folk moderno Nøgen. Azkuna Zentroa.

22:00 Noche de Rock’n’roll: Concierto de The Northagirres (Urretxu), Mockers (Durango) y Kaskezur (Bera). Kafe Antzokia.

Market

11:00 - 15:00 y 17:00 - 20:00 VIII Feria de Artesanía de Primavera. Eskutartie. Exposición y venta de artesanía y agroalimentación. Arenal.

Sport

11:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 Talleres para familias: Herri Kirolak. Arenal.

11:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 Frontón portátil: Aprende a jugar con pelotaris. Arenal.

11:30 - 13:30 y 16:30 - 18:30 Remo en bateles para familias. Puente de San Antón.

12:00 y 18:00 Frontón portátil: Exhibición de pelota vasca. Arenal.

13:00 y 19:00 Exhibición de deporte rural: Harri Zulatzaileak y giza probak (por la mañana) y Harri Jasotzaileak (por la tarde) en el Arenal.

Txoko Gourmet (Carpa Arenal)

Espacio de catas 1

12:00 Vino de Rioja alavesa

13:00 Quesos del Territorio Idiazabal (Goierri)

14:00 Bizkaiko Txakolina (Uribe)

17:00 Sidras del Territorio Idiazabal (Goierri). Más que Queso Idiazabal.

18:00 Queso azul del mercado de Tolosa (Tolosaldea)

19:00 Cocktail Jai Alai de Gernika (Urdaibai)

Espacio de catas 2

12:00 Cata de miel de brezo, mil flores y polen de Gorbeia (Gorbeia)

13:00 Cata de vinos locos de Uribe (Uribe)

14:00 Gildas artesanas (Uribe)

17:00 Arándanos de Gorbeia (Gorbeia)

18:00 Bizkaiko Txakolina (Lea Artibai)

19:00 El origen de la gilda. Guindilla de Ibarra (Tolosaldea)

En la Plaza Gourmet: Mini talleres de cocina

11:15 De las harinas al crepe

12:15 / 17:45 Batidos Detox

13:15 Talos de Idiazabal

16:45 Haz tu propio pan

19:00 Subasta de pescado teatralizada

14:30 y 19:30 Presentación Geoparque de la costa vasca y sorteo de entradas

VIERNES, 30 DE MARZO

Kultura

10:00 - 20:00 Exposición Permanente: Grandes artistas en la Pintura y Escultura vasca. Museo de Bellas Artes.

10:00 - 20:00 Colección Permanente: Chillida, Oteiza, Aranbarri, Arregui, Badiola, Garmendia… y Exposición Temporal: ‘Esther Ferrer. Espacios entrelazados’. Museo Guggenheim Bilbao

10:00 - 20:00 Exposición Permanente: Muestra centrada en la Ría de Bilbao, centro de interpretación del Puerto de Bilbao y la instalación “Piel de luz” sobre la transformación urbana de Bilbao. Museo Marítimo.

10:00 - 19:00 Los fondos del Museo Vasco repasan la historia del pueblo euskaldun. Museo Vasco.

10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:30 Recorre la vida humana en nuestro territorio desde hace más de 100.000 años. Museo arqueológico.

10:00 - 14:00 Muestra de las características más curiosas del euskera. Euskararen Etxea.

10:00 - 14:00 Exposición de la artista Raisa Álava. Sala Rekalde.

10:30 - 13:30 Muestra de obras representativas del arte sacro vizcaíno desde el S.XII al XX. Museo Diocesano.

11:00 - 21:00 Exposiciones: 'By all means', de Itziar Barrios, la muestra colectiva ‘Bi Dos Two’ y 'La línea recta no es la más corta', de Miriam Isasi y José Manuel Mesías. Azkuna Zentroa.

11:30 a 13:45 y 16:00 a 18:45 Paseos teatralizados en barco por la Ría. Embarque en el pantalán de Pío Baroja.

12:00 ‘Anfitriones de Bilbao’. Recorrido teatralizado sobre la Historia de Bilbao. Casco Viejo.

12:00 y 18.00 Exhibición danzas vascas con Bermeoko Alkartasun Dantza Taldea. Explanada del Museo Guggenheim Bilbao.

12:30 Títeres para niñas y niños: ‘Kontukantari bi; mendian ibiltari’. Canciones tradicionales con música marionetas en directo. Azkuna Zentroa.

13:00 Bilbao Musika eskolako txistulariak kalez kale. García Rivero y Licenciado Poza.

13:00 Danza contemporánea y performances con el grupo Dantzaz. Casco Viejo.

17:00 y 19:00 Taller didáctico sobre bertsolarismo. Museo de Reproducciones .

19:00 Pasacalles de música tradicional vasca con Albokariak. Calles Ledesma y Villarías.

Musika

13:00 - 15:00 y 19:00 - 21:00 DJ Soinu Beltzak @ Muelle Marzana

18:30 Romería con el grupo Patxi eta Konpainia. Plaza Nueva.

19:30 - 21:30 Música en directo. Muelle Marzana (El Veintiocho).

20:00 Concierto Mikel Santiago & The full Moon Bandits. Mercado de la Ribera.

21:00 Concierto de KEPA JUNKERA & Amics de FOK. Plaza Nueva.

21:00 Concierto de Eñaut Elorrieta: 'Deserriko kantak/Canciones del desierto'. Bilborock.

22:00 Concierto de Xalbadorren mintzoa Sound System. Azkuna Zentroa.

22:00 Noche de Indie rock: Yellow Big Machine (Bilbao), LUKIEK (Mungia) y TOC (Mungia). Kafe Antzokia.

Market

11:00 - 15:00 y 17:00 - 20:00 VIII Feria de Artesanía de Primavera. Eskutartie. Exposición y venta de artesanía y agroalimentación. Arenal.

Sport

11:00 -14:00 y 17:00 - 20:00 Talleres para familias: Herri Kirolak. Arenal.

11:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 Frontón portátil: Aprende a jugar con pelotaris. Arenal.

11:30 – 13:30 y 16:30 – 18:30 Remo en bateles para familias. Puente de San Antón

12:00 y 18:00 Frontón portátil: Exhibición de pelota vasca. Arenal.

13:00 y 19:00 Exhibición de deporte rural: Corte de madera en altura y vertical (por la mañana) y Corte de troncos (por la tarde) en el Arenal.

Txoko Gourmet (Carpa Arenal)

Espacio de catas 1

12:00 Aceite de Rioja Alavesa

13:00 y 17:00 Bizkaiako Txakolina (Urdaibai)

14:00 Pintxo dulce y salado con sabores de Gorbeia (Gorbeia)

18:00 Bizkaiko Txakolina (Uribe)

19:00 Panes del Gorbeia: tradición y vanguardia (Gorbeia)

Espacio de catas 2

12:00 Urdaibaiko txakolina (Urdaibai)

13:00 Cata de miel de Rioja Alavesa (Rioja Alavesa)

14:00 Urigoitiko txorizoak (Gorbeia)

17:00 Quesos de oveja (Enkarterri)

18:00 Cerveza artesana (Enkarterri)

19:00 Vermut encartado (Enkarterri)

En la Plaza Gourmet: Mini talleres de cocina

11:15 / 17:45 De las harinas al crepe

12:15 Batidos Detox

13:15 Talos de bacalao

16:45 Haz tu propio pan

19:00 Subasta de pescado teatralizada

14:30 y 19:30 Presentación Geoparque de la costa vasca y sorteo de entradas

SÁBADO, 31 DE MARZO

Kultura

10:00 - 20.00 Exposición Permanente: Grandes artistas en la Pintura y Escultura vasca. Museo de Bellas Artes.

10:00 - 20.00 Colección Permanente: Chillida, Oteiza, Aranbarri, Arregui, Badiola, Garmendia… y Exposición Temporal: ‘Esther Ferrer. Espacios entrelazados’. Museo Guggenheim Bilbao.

10:00 - 20.00 Exposición Permanente: Muestra centrada en la Ría de Bilbao, centro de interpretación del Puerto de Bilbao y la instalación “Piel de luz” sobre la transformación urbana de Bilbao. Museo Marítimo.

10:00 - 19.00 Los fondos del Museo Vasco repasan la historia del pueblo euskaldun. Museo Vasco.

10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:30 Recorre la vida humana en nuestro territorio desde hace más de 100.000 años. Museo Arqueológico.

10:00 - 14:00 y 17:00 - 20:30 Exposición de la artista Raisa Álava. Sala Rekalde.

10:00 – 14:00 Muestra de las características más curiosas del euskera. Euskararen Etxea.

10:30 - 13:30 Muestra de obras representativas del arte sacro vizcaíno desde el S.XII al XX. Museo Diocesano.

11:00 - 21.00 Exposiciones: 'By all means', de Itziar Barrios, la muestra colectiva ‘Bi Dos Two’ y 'La línea recta no es la más corta', de Miriam Isasi y José Manuel Mesías. Azkuna Zentroa.

11:00 y 13:00 Taller didáctico sobre bertsolarismo. Museo de Reproducciones.

11:30 a 13:45 y 16:00 a 18:45 Paseos teatralizados en barco por la Ría. Embarque en el pantalán de Pío Baroja.

12:00 ‘Anfitriones de Bilbao’. Recorrido teatralizado sobre la Historia de Bilbao. Casco Viejo.

12:00 y 18:00 Concierto didáctico con Haladzipo. Explanada del Museo Guggenheim Bilbao.

12:30 Taller de títeres: Menudencias. Canciones tradicionales con música y marionetas en directo. Azkuna Zentroa.

13:00 Pasacalles con Judimendiko Momotxorroak, animación con Zanpanzarrak. Calles García Rivero y Licenciado Poza.

13:00 Danza contemporánea y performances con el grupo Dantzaz. Casco Viejo.

19:00 Pasacalles con Judimendiko Momotxorroak, animación con Zanpanzarrak. Calles Ledesma y Villarías.

Musika

12:30 La Ribera Jazz Band: Gorka Iraundegi Trío. Mercado de la Ribera.

13:00 - 15:00 y 19:00 - 21:00 Global Funkers DJs. Marzana.

18:30 Romería con Aiko Taldea. Plaza Nueva.

19:30 La Ribera Jazz Band: Rafa Aceves Trío. Mercado de la Ribera.

21:00 Concierto de trikitixa con Inés Osinaga. Bilborock.

22:00 Concierto de RUPER ORDORIKA: Guria Ostatuan. Azkuna Zentroa.

22:00 Concierto de The Excitements (Funk & Soul) (Barcelona) y The Allnighters (Rythm & Blues) (Gasteiz). Kafe Antzokia.

00:00 La Ribera Blues Rock Night + Jam Session. Mercado La Ribera.

Market

10:00 -15:00 Gure Lurreko Merkatua. Productos vizcaínos de temporada. En los Tinglados del Arenal.

11:00 - 15:00 y 17:00 - 20:00 VIII Feria de Artesanía de Primavera. Eskutartie. Exposición y venta de artesanía y agroalimentación. Arenal.

Sport

11:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 Frontón portátil: Aprende a jugar con pelotaris. Arenal.

11:00 - 14:00 y 17:00 - 20:00 Talleres para familias: Juegos tradicionales vascos. Arenal.

11:30 - 13:30 y 16:30 - 18:30 Remo en bateles para familias. Puente de San Antón.

12:00 y 18:00 Frontón portátil: Exhibición de pelota vasca. Arenal.

13:00 y 19:00 Exhibición de deporte rural: Lanzamiento y alzamiento de fardos. Arenal.

Txoko Gourmet (Carpa Arenal)

Espacio de catas 1

12:00 Huevos poché con aceite de trufa (Rioja Alavesa)

13:00 Pan líquido y pan sólido (Uribe)

14:00 Vino de Rioja Alavesa

17:00 y 19:00 Chocolate, dulce tradición tolosarra (Tolosaldea)

18:00 Cerveza artesana (Enkarterri)

Espacio de catas 2

12:00 y 17:00 Panes de Gorbeia: Tradición y vanguardia (Gorbeia)

13:00 Txakoli de Galdames (Enkarterri)

14:00 Urigoitiko txorizoak (Gorbeia)

18:00 Vermut encartado (Enkarterri)

19:00 Cerveza artesana (Enkarterri).

En la Plaza Gourmet: Mini talleres de cocina

11:15 De las harinas al crepe

12:15 / 17:45 Batidos Detox

13:15 Talos de chocolate

16:45 Haz tu propio pan

19:00 Subasta de pescado teatralizada

14:30 y 19:30 Presentación Geoparque de la costa vasca y sorteo de entradas

DOMINGO, 1 DE ABRIL

Kultura

10:00 - 20.00 Exposición Permanente: Grandes artistas en la Pintura y Escultura vasca. Museo de Bellas Artes.

10:00 - 20.00 Colección Permanente: Chillida, Oteiza, Aranbarri, Arregui, Badiola, Garmendia… y Exposición Temporal: ‘Esther Ferrer. Espacios entrelazados’. Museo Guggenheim Bilbao.

10:00 - 20.00 Exposición Permanente: Muestra centrada en la Ría de Bilbao, centro de interpretación del Puerto de Bilbao y la instalación “Piel de luz” sobre la transformación urbana de Bilbao. Museo Marítimo.

10:00 - 19.00 Los fondos del Museo Vasco repasan la historia del pueblo euskaldun. Museo Vasco.

10:00 – 14:00 / 16:00 – 19:30 Recorre la vida humana en nuestro territorio desde hace más de 100.000 años. Museo Arqueológico.

10:00 - 14:00 y 17:00-20:30 Exposición de la artista Raisa Álava. Sala Rekalde.

10:30 - 13:30 Muestra de obras representativas del arte sacro vizcaíno desde el S.XII al XX. Museo Diocesano.

10:00 – 14:00 Muestra de las características más curiosas del euskera. Euskararen Etxea.

11:00 - 21.00 Exposiciones: 'By all means', de Itziar Barrios, la muestra colectiva ‘Bi Dos Two’ y 'La línea recta no es la más corta', de Miriam Isasi y José Manuel Mesías. Azkuna Zentroa.

12:00 - 14:00 Romería con AIKO Taldea y Larrain Dantza con Bizkaiko Gaiteroak y degustación de sidra. Artxanda.

Musika

12:30 La Ribera Jazz Band: Crazy Jazzers. La Ribera.

12:30 – 14:30 Música en directo. Muelle Marzana (El Veintiocho).

13:00 - 15:00 / 19:00 – 21:00 DJ Makala & Denis B. Percusión. Marzana.

Market

09:00 - 14:00 Mercado de las Flores. Clásico mercado dominical de plantas y flores en el Arenal de Bilbao.

11:00 - 15:00 y 17:00 - 20:00 VIII Feria de Artesanía de Primavera. Eskutartie. Exposición y venta de artesanía y agroalimentación. Arenal.

Sport

11:00 - 14:00 Talleres para familias: Herri Kirolak. Arenal.