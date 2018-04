Radio Euskadi

Hoy martes

Aitor Narbaiza, candidato a sheriff en la ciudad de Elko, Nevada, en 'Graffiti'

24/04/2018

Ziorza Karranza nos hablará del lenguaje no verbal, nos presentarán el libro 'It's only Rock & Roll' y bailaremos al ritmo de música francesa.

Foto: Wikimedia Commons CC0 Foto: Wikimedia Commons CC0

Hoy en 'Graffiti' conocemos a Aitor Narbaiza, natural de Ermua y candidato a sheriff en la ciudad de Elko, en Nevada. Nuestra psicóloga de cabecera, Ziortza Karranza, analizará las claves y el significado del lenguaje no verbal. Charlaremos con Susana Monteagudo y Marta Colomer, autoras del libro It’s only Rock & Roll, una historia del rock ilustrada. Y nuestro Dj particular, Unai Goikolea, nos traerá lo último de la música francesa. Todo esto y mucho más en 'Graffiti', de seis a siete de la tarde en Radio Euskadi.

