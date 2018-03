Boulevard

Viudas

'O el gobierno nos tumba o los pensionistas hundimos al gobierno'

16/03/2018

Carmen García y Carmen Navarro, pensionistas viudas, nos cuentan lo difícil que lo tienen para sobrevivir y lo tienen claro 'el objetivo de mañana es tumbar al gobierno del PP'.

Carmen García, 78 años y viuda desde hace 40 años, tiene 'una pensión de 314 € y una de trabajo de 360 €, después de trabajar no tienes vida'. Además, tiene 'un hijo en paro desde hace 6 años y les tengo que ayudar'.

Por su parte Carmen Navarro tiene '637 € de pensión y 635 € de renta, me quedan 2 € para vivir'. Navarro afirma en 'Boulevard' que 'el ayuntamiento no te ayuda, ayuda a los de fuera, la Diputación me da 280 € y con eso tengo que pagar todo y después comer', añade que 'tengo que pagar 70€ al banco que me va dejando para comprar, lo demás me lo da Podemos. Todos lo meses me da comida'.

Un día estaba tan desesperada que 'quise prenderle fuego al ayuntamiento y una concejal de Podemos se paro a hablar conmigo y me ayudan desde entonces'.

Las viudas afirman que 'el objetivo de mañana es tumbar al gobierno del PP, el lema va a ser 'ni un día más con el gobierno del PP'' y que 'las pensionistas estamos en lucha'.