Boulevard

R. Larrañaga, CONFEBASK

'En Euskadi no hay discriminación laboral entre hombre y mujeres'

20/03/2018

El presidente de la confederación empresarial vasca estima las diferencias de sueldo entre hombre y mujeres en el 15%. Cree que las mujeres tienen tendencia a escoger los empleos peor remunerados.

El presidente de la confederación empresarial vasca, CONFEBASK, Roberto Larrañaga ha afirmado que la discriminación laboral es un delito y ha pedido que si alguna persona se encuentra en esa situación lo denuncie en los tribunales.

Larrañaga se ha referido a la brecha salarial entre varones y mujeres. La diferencia en la media de lo que cobran los hombres y las mujeres en Euskadi es, según los datos del presidente de la patronal, del 15%.

Roberto Larrañaga ha reconocido la existencia de esta situación y ha pedido reflexionar sobre los motivos. Según sus palabras detrás de la brecha salarial está ‘la escasa integración de la mujer en la industria, las peticiones de reducción de jornada laboral por hijos, que son solicitadas por mujeres en el 95% de los casos, o la falta de atractivo de la empresas para las mujeres’. En este sentido ha reconocido que los empresarios ‘tenemos que hacer más atractivas las empresas para que se incorporen más mujeres, porque no podemos prescindir del talento del 50% de la sociedad’ y ha pedido al empresariado que asuma cambios para hacer para hacer atractivas las empresas a las mujeres, que tienen tendencia a escoger los empleos peor pagados’.

Ausencia de sindicatos

Preguntado por la ausencia de los sindicatos ELA y LAB de las mesas de negociación para luchar contra la brecha salarial entre hombre y mujeres, el presidente de la confederación empresarial vasca, ha asegurado estar sorprendido por la incomparecencia de LAB, especialmente, ha dicho, después de haber estado en la primera reunión, y ‘con la excusa de que no les hemos entregado unos datos que nunca nos han pedido’.

Por otra parte, Roberto Larrañaga, esperaba la ausencia del sindicado ELA de quien ha dicho que ‘hace lo de siempre. No está ni en la mesa de diálogo social, ni en el CES...’.

Movilizaciones

Sobre las recientes movilizaciones de mujeres por la igualdad y de los pensionistas, cree el presidente de Confebask que se realizan por ‘motivos diferentes’ y, en concreto, a su juicio, las pensiones necesitan un análisis profundo.

Larrañaga ha recordado que ‘siempre hemos dicho que las pensiones no contributivas debían ser más a cargo de los presupuestos que de cotizaciones’ pero, al mismo tiempo ha recordado que ‘lo que está claro es que hay que cuadrar las cotizaciones con las pensiones’.

Roberto Larrañaga se ha referido igualmente a las demandas de subidas salariales generalizadas en Euskadi por parte del Gobierno Vasco. Según cree, en Euskadi ‘ya hay subida salarial’.

En este sentido ha pedido tener presente la firma, esta semana, de dos convenios que afectan a 40.000 trabajadores y que contemplan ‘subidas de sueldo importantes’.

El presidente de CONFEBASK se ha mostrado molesto con las peticiones de subidas de sueldos generalizadas porque ‘no todas las empresas está en las mismas condiciones’ ha dicho. Según afirma ‘hay empresas que lo están pasando mal, y no les podemos pedir que suban salarios porque los márgenes empresariales, en general, se han reducido a la mitad’.

En este sentido ha asegurado que ‘no me sienta bien oír al consejero que hay que subir los salarios. Los salarios están subiendo ya. No me parece bien que se haga una subida generalizada porque no todos están en condición de subir’ y a apelado a otras medidas que aumenten el líquido del que pueden disponer las personas trabajadoras como bajar el IRPF.