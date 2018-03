Boulevard

Koldo Mediavilla

'Con el Gobierno no hablaremos si no se recupera la normalidad efectiva'

22/03/2018

Según el miembro de la ejecutiva del PNV Koldo Mediavilla 'no se entiende que desde la aplicación del 155 se diga si un candidato es vetado o no'.

Entrevista desde Sabin Etxea en el 'Boulevard' con el miembro del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco Koldo Mediavilla. No descarta la posibilidad de que Jordi Turull sea investido presidente de la Generalitat, 'ójala', ha dicho, 'nosotros deseamos que el proceso de anormalidad en Cataluña con la aplicación del 155, con la ocupación de las instituciones por parte del Estado finalice definitivamente'.

Preguntado sobre si, la investidura abriría la puerta al diálogo por parte del PNV con el Gobierno de cara a la aprobación de los presupuestos generales del Estado, Mediavilla ha cree que 'habrá que ver si es efectiva, de no ser así, de no recuperarse la normalidad, y una capacidad de diálogo con Cataluña, el gobierno y el presidente lo saben, no hay nada de que hablar'.

Niega que vayan a vincular apoyo presupuestario al tema de las pensiones, pero, asegura, 'tendrá que hablar sí o sí'. La postura del Partido Nacioalisa es 'clara', dice, 'abandonar en 2018 el 0,25% de incremento y paulatinamente vincularlas al IPC, y volver al Pacto de Toledo', acorde con lo aprobado en el Parlamento Vasco. Asimismo ha calificado de 'subasta' la postura de algunos partidos vascos, en referencia a EH Bildu que ahora pide complementar las pensiones hasta los 1.080 euros.

Finalmente, en relación al debate sobre los recibimientos a los presos que abandonan la cárcel, o la detención de varios miembros de Sortu por participar en el homenaje a Belén González Peñalva, Mediavilla ha asegurado que 'hay elementos enquistados', a lo que añade que 'no se puede revictimizar a las personas'. Responde a las críticas de Sortu por posicionarse contra los recibimientos, y cree que la izquierda abertzale 'es especialista en trasladar su responsabilidad a los demás'.

Sin embargo, se muestra también crítico con la actitud del Partido Popular, quien 'parece buscar permanentemente la fricción, como si es en este país no hubiera pasado nada', en referencia al abandono de las armas por parte de ETA.