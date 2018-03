Boulevard

'The best day of my life'

'Mi idea era retratar historias de personas valientes'

26/03/2018

El pamplonés Fernando González Molina, dirige el documental 'The Best Day of My Life' dónde narra la experiencia de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que se atreven a vivir lo que son.

audios (1) 'Mi idea era retratar historias de personas valientes' A través del documental The Best Day of My Life (El mejor día de mi vida) varias personas de países muy diferentes, el algunos de los cuales es delito dar visibilidad a las diferentes opciones sexuales. El documental dirigido por el pamplonés Fernando González Molina narra la experiencia de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son, con orgullo, alegría y también con compromiso. Tal y como nos cuenta el director del documental en 'Boulevard' los protagonistas del documental se enfrentan 'a sus familias y a penas de cárcel' y añade que este documental es 'un homenaje al activismo LGTB español de los últimos 40 años y a Madrid'. Abril acaba de comenzar a cambiar su cuerpo por otro que respete lo que es su alma, Ruth es una activista lesbiana que vive en Uganda, Nick y su pareja Max conviven en Rusia, donde deben hacerse pasar por primos, Geena es una actriz preparada para comerse el mundo pese a que no mantiene contacto alguno con su familia y Timo es un saltador de trampolín homosexual y sordo que demuestra día tras día, que es capaz de superar cualquier obstáculo. En palabras de González Molina, Ruth 'vive recluida en su casa, tiene terror a pasar por el centro de su ciudad y se muda de casa cada 6 -8 meses', en el caso de los rusos Nick y Max 'pueden ser condenador por pederastia' por el hecho de ser homosexuales.

