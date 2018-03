Boulevard

La sinfonia del tiempo

'La literatura tiene que explotar su virtud de oasis'

29/03/2018

Álvaro Arbina es el autor de 'La sinfonía del tiempo', libro que nos relata la historia de Elsa Craig, cuyo marido ha desaparecido en situaciones similares a las de su padre.

La historia de esta segunda novela de Álvaro Arbina comienza en una estación de tren de Londres, en Waterloo Station concretamente, un 2 de febrero de 1914. Allí conocemos a Elsa Craig que ha perdido a su marido, desaparecido en una circunstancias similares a las que desapareció el padre de la propia Elsa años atrás.

Tanto ella como su madre estaban embarazadas cuando perdieron a sus maridos. No es que haya certeza de su muerte, sino que no se vuelve a saber de ellos. Ellas no, pero puede que los lectores sí. Así comenzará para Elsa una búsqueda personal que la trae de nuevo a casa, a Bilbao y de ahí a Altzuri.