Boulevard

Euskadi Política

'Malversación para el president y rebelión para el resto, un esperpento'

06/04/2018

Para el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín "lo lógico" sería ahora proceder a la excarcelación del resto de dirigentes independentistas, "a la espera del juicio".

Entrevista hoy en el Boulevard al magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. La decisión de la Audiencia Provincia del estado en el que está Puigdemont no le ha pillado por sorpresa, 'más o menos ya predije lo que iba a ocurrir, conociento el recorrido de la euroorden en Alemania', ha asegurado. A si juicio 'era previsible' la petición de la Físcalía de reproducir lo argumentado por la Fiscalía española, 'me consta que ha habido contactos', ha manifestado. Así cree que el delito de rebelión era una 'exacerbación' del derecho penal que 'no encaja en un conflicto político'. Preguntado por la situación en que la investigación del procés se encuentra Pallín ha asegurado que lo 'lógico, si hay racionalidad y serenidad sería la puesta en libertad del resto de los procesados', en relación a Junqueras, Forn y los demás líderes independentistas mientras esperan el juioco. 'Sería un esperpento juzgar al presidente de la nonata República de Catalula por malversación y al resto por rebelión, cuando han tenido papeles más discretos'. Asimismo, Martin Pallín ha recomendado al sector independentista catalán 'administrar este pequeño éxito poniendo las bases para una futura convivencia'.