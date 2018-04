Boulevard

'Espero que la enmienden, este varapalo desautoriza el armazón de la causa'

06/04/2018

El experto en Derecho Procesal Jordi Nieva considera que la decisión de Alemania debe 'marcar un antes y un después' para que las partes 'se sienten a hacer política'.

Entrevistado en el Boulevard el catedrático de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva considera acertada la decisión de la Audiencia Territorial de Alemania de no aceptar el delito de rebelión del que la justicia española acusa a Carles Puigdemont. 'Violencia insurrecta es el alzamiento del 18 de julio, o que un coronel de la Guardia Civil entre en el Congreso pegando tiros, de ninguna manera lo que ocurrió en Cataluña', ha asegurado. Así, espera que el gobierno de España y el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena 'la enmienden', ya que la decisión 'es un varapalo en toda regla al armazón de la acusación principal del procés'. Ha añadido, además que 'el propio Llarena en su día retiró la euroorden en Bruselas al considerar que no quería acusar a unos de rebelión y a otros no', por lo que ha sugerido que tras la decisión de ayer, la justicia española debería rebajar las calificaciones delictivas y con ello las medidas cautelares y poner en libertad al resto de dirigentes'.