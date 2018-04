Boulevard

'El niño de la maleta'

'A pesar de 3 años de sufrimiento ha merecido la pena, Adou está a salvo'

06/04/2018

Ali Ouattara, el padre de Adou, más conocido como 'el niño de la maleta', ha pasado 3 años de juicios acusado de trata de seres humanos, nos cuenta su experiencia en 'Boulevard'.

Adou acabó en una maleta, victimas tanto el padre como el niño de mafias, para cruzar la frontera de Ceuta y llegar a Europa. Pero el calvario de Alí arrancó 9 años atrás cuando este licenciado en filosofía salió de su país de noche, caminando, huyendo de la guerra civil y acabó en Sahara Occidental para cruzar el estrecho en patera.

Y así llego a Fuerteventura donde le costó relativamente poco encontrar trabajo, y por tanto residencia. Ali Ouattara lo deja claro 'yo no soy un traficante, trabajé casi 7 años en la misma empresa'. Gracias a ese trabajo logró la reunificación familiar con su mujer y con la estabilidad que da tener una casa y un buen trabajo pidió traer a sus dos hijos pequeños en 2013. Era indispensable, pues la madre de Alí acaba de morir y estaban solos en Costa de Marfil.

Ouattara relata que 'me faltaban 56 €, para llegar a un sueldo de 1300 al mes, y repatriar a mis 2 niños a la vez de Costa de Marfil', por eso solo pudo venir Miriam, la más vulnerable. Pero con su abuela muerta y solo en Costa de Marfil, Adou no comía no iba a la escuela y su padre estaba dispuesto a buscar una manera 'alternativa' de repatriación y así encontró, como dice él, a un señor camerunés muy elegante que resultó ser, como decimos nosotros, un traficante de humanos.

Le prometió que por 5.000 € Adou volaría seguro en un avión hasta Madrid y ahí se abrazarían, pero un día antes de que se efectuara el viaje, Alí se enteró de que el niño, su hijo Adou, estaba esperándole en la frontera con Ceuta. Colgó el teléfono y voló a por él esos 700 kilómetros. Ya en Ceuta en la cola de llegada la Guardia Civil le paró. Ya habían recibido la maleta con Adou dentro. Le confundieron con un traficante de seres humanos pero él no sabía que su hijo estaba viajando en esas condiciones.

A partir de ahí un calvario de tres años de juicio y dolor, que a pesar de todo ha merecido la pena, 'la familia está más fuerte ahora, Adou está a salvo'. Alí Outtara está viviendo actualmente en Bilbao y quiere seguir estudiando y ser diplomático.