Retortillo valora positivamente los resultados turísticos de Semana Santa

09/04/2018

Mantener los datos de años anteriores supone cumplir con las previsiones que se tenían para el periodo en este año 2018.

El consejero de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Alfredo Retortillo, considera que la Semana Santa ha sido 'positiva' para el turismo en Euskadi, cumpliendo unas previsiones que 'eran buenas pero que no significaban que fuéramos a batir récords'.

Retortillo, entrevistado por Dani Álvarez en el 'Boulevard' de Radio Euskadi, ha pedido no obstante esperar a los datos oficiales de ocupación hotelera del EUSTAT, aunque sí ha podido avanzar que, en el caso alavés, las cifras de años anteriores han mejorado. Todo ello, pese a circunstancias como las fechas adelantadas de la Semana Santa de este año, las malas previsiones meteorológicas o el 'hambre de sol' de los potenciales turistas. A estas causas, Retortillo ha sumado, además, que el turista proveniente de España mira 'más lejos' a la hora de buscar destinos vacacionales, debido a la mejor percepción sobre la situación económica.

En cualquier caso, Alfredo Retortillo ha considerado que no es necesario obsesionarse con superar los récords año a año, y lo ha considerado contradictorio con incidir en la idea del turismo sostenible. El responsable del Departamento de Consumo y Turismo ha reflexionado sobre la posibilidad de mejorar la calidad de los servicios turísticos y repartirlos por el conjunto del territorio, para que no se concentren. Es su opinión, la actividad turística debe gestionarse con cabeza y objetivos, sin dejar que crezca 'salvajemente'; pero valora que el mercado 'no está saturado' y 'aún hay espacio'.

Retortillo también ha comentado otras cuestiones en la entrevista con Dani Álvarez. Así, ha hablado de la huelga de los trabajadores hoteleros en Gipuzkoa, para defender una 'reivindicación legítima'. El de huelga es un derecho que el consejero defiende, aunque Retortillo lanza un mensaje de cierta tranquilidad: las posturas entre las partes 'no están tan distantes'.

Igualmente, el consejero se ha referido a la posibilidad de establecer un canon por visitar Gaztelugatxe. En ese sentido, Retortillo considera que este atractivo enclave puede servir de reclamo turístico para municipios como Bakio y Bermeo, y vería 'la lógica de cobrar' el acceso a Gaztelugatxe para, por ejemplo, financiar un transporte disuasorio hacia los municipios adyacentes. Una medida 'que hiciera que se comprase, consumiese y generase actividad para esos municipios', en palabras del responsable del Departamento de Comercio y Turismo del ejecutivo vasco.