Boulevard

La Pegatina

'Girar por el mundo con nuestra música nos recarga las pilas...'

11/04/2018

'La Pegatina' nos presenta su último disco 'Ahora o Nunca". El grupo catalán ofrece este 11 de abril un concierto en Bilbao con el que iniciarán su gira internacional.

Rubén Sierra, Adriá Salas, guitarristas, y Sergi López batería de La Pegatina están a solo unas horas de iniciar un tour que les llevará en los próximos meses a visitar docenas de ciudades en tres continentes. Un periplo que esperan con ganas pues llevar su música pegadiza por el mundo afirman 'les carga las pilas'.

Ahora o Nunca es el último álbum con el que inician este 11 de abril una gira de más de treinta conciertos que les llevará a visitar, entre otros, Suiza, Alemania, Holanda, México o Australia. Se trata de un trabajo en el que cuentan con las colaboraciones de Macaco, Rozalén, Los Caligaris, Will and the People y Eva Amaral y en el que se decantan por otros estilos como el folk, el pop o los ritmos afro, entre otros.