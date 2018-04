Boulevard

'Con un gobierno que nos puede dejar sin autogobierno no se puede pactar'

13/04/2018

Arnaldo Otegi ha mostrado su preocupación ante la 'amenaza democrática, que el PNV llama aznarato', y cree que la desaparición de ETA podría abrir espacios hacia 'un frente amplio de país'.

Entrevista en 'Boulevard' con el coordinador general de EH Bildu Arnaldo Otegi. Considera que la aplicación del 155 en Cataluña y la, a su juicio, 'guerra fratricida' en la derecha española ha abierto un escenario que ha calificado de 'cambio de régimen', por lo que cree que solo es válido el pacto con las fuerzas que se oponen al 155. 'Hay unas nuevas reglas del juego que no permiten una vida democrática plena, existe una amenaza democrática, porque mañana a petición del gobierno nos dejan sin autogobierno, con un gobierno así no se puede pactar', ha dicho en relación al gobierno de España. No duda Otegi que el apoyo a unos presupuestos generales 'es apoyar un gobierno', en relación al hipotético apoyo del PNV a los presupuestos de Rajoy.

Preguntado respecto a las críticas al PNV al considerar 'insuficiente' su mensaje del Aberri Eguna, Otegi ha matizado que 'no es mala estrategia, lo que ocurre es que lo que tienes es una concesión por parte del Estado, no son derechos propios y te lo pueden quitar' ante lo que, en argot futbolístico propone 'una estrategia de bajar a defender pero también un plan para avanzar'.

De cara a la próxima disolución de ETA Otegi cree que debe ' traer condiciones para hacer otras cosas, siempre se ha dicho que ETA era el obstáculo para un acuerdo entre abertzales, no lo estoy planteando en exclusiva, debería abrirse a las fuerzas de izquierda y progresistas pero no sería malo, no es hora de echarnos los trastos, con la que se nos viene encima', ha añadido.

Preguntado sobre si ETA debería hacer una revisión crítica del pasado Otegi ha asegurado que 'siempre se pide al mismo sector, y a nuestro juicio la revisión del pasado debería acompañar una visión de cómo construimos el futuro'. Finamente Otegi dice ver en Euskadi 'un país paralizado'