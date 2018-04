Boulevard

Abogado de los acusados

'No eran un grupo organizado como nos han hecho creer'

16/04/2018

La defensa de los acusados expondrá que, en ningún caso estaban organizados, ni han sido un grupo con una planificación previa; 'cada persona puede ser responsable de sus propias acciones'.

El abogado defensor de varios de los acusados por la agresión en el bar Koxka de Altsasu, José Luis Galán, ha pasado por el programa especial de 'Boulevard' de Radio Euskadi, emitido desde la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). Instantes antes del comienzo del juicio, Galán ha explicado las líneas argumentales de su defensa, que abordan desde la presunción de inocencia y con el objetivo de saber qué sucedió, de verdad, aquella noche.

En su opinión, el objetivo es dejar claro que, en ningún caso, puede hablarse de un grupo organizado o con una planificación previa de lo ocurrido. 'Cada persona de las acusadas puede ser responsable de sus propias acciones', ha reconocido, pero no había ninguna relación previa entre quienes estuvieron implicados 'en unos incidentes de bar, en un contexto de feria'. 'No existe ninguna trama' y, por lo tanto, 'no existen responsabilidades colectivas'.

'Estamos asistiendo a un retroceso de las libertades y una extensión del concepto terrorismo que puede hacer que cualquier cosa sea terrorismo', ha señalado Galán, que ha reflexionado sobre el hecho de que hoy haya más juicios por temas relacionados con el terrorismo que cuando había un grupo terrorista en activo.