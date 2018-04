Boulevard

Adolescencia

'La adolescencia es un renacer, y por ello necesitan ayuda'

17/04/2018

Maitane Ormazabal, relata su adolescencia en el libro 'No eres malo, eres... Tú tienes la respuesta', y reflexiona junto a la psicóloga Amaia Bakaikoa.

En nuestro espacio 'Be Coach' queremos reflexionar sobre la adolescencia. Una época de cambios radicales. Fundamental en la vida de todos. Que puede marcarnos para siempre … o no. Para muchos es una etapa de sufrimiento, en la que los adultos nos preguntamos qué podemos hacer. La mayoría se vuelven ariscos y distantes, y a lo mejor no debemos dar importancia a su comportamiento… o a lo mejor sí

Tenemos muchas preguntas en mente, y se las trasladamos a Amaia Bakaikoa, psicóloga clínica y sexóloga de 'Boulevard', y además hablamos con Maitane Ormazabal. Alguien que no tuvo una adolescencia fácil, y lo ha contado en el libro: No eres malo, eres... Tú tienes la respuesta.