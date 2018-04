Boulevard

Andoni Ortuzar

'Hoy el fin del 155 está más cerca, y Ciudadanos más lejos de la Moncloa'

26/04/2018

El presidente del PNV Andoni Ortuzar cree que el acuerdo alcanzado con el PP 'es un buen acuerdo porque gana tiempo' y pide un voto de confianza a los pensionistas.

Entrevista en 'Boulevard' con el presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV Andoni Ortuzar, el día después de alcanzar el acuerdo con el PP para no apoyar con sus 5 votos en Madrid las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado para 2018, que pasarán el trámite parlamentario.

El acuerdo es bueno, ha dicho Ortuzar, ya que 'ganamos tiempo para normalizar la vida política española, y evitamos que Ciudadanos llegue a la Moncloa en otoño', ha advertido. Cree paradójico Ortuzar, que 'el único partido que ha anunciado voto a favor de los presupuestos, Ciudadanos, es quien desea que descarrilen', a lo que añade que 'la izquierda que ha vetado los presupuestos no desea un adelanto electoral, y quien los apoya sí lo desea', en alusión a la formación de Albert Rivera.

Asimismo Ortuzar ha destacado que detrás del acuerdo hay un buen acuerdo también en materia de pensiones. 'Hace falta una reforma más profunda, contenidos que no se pueden acordar en una reforma presupuestaria, y así, nos damos 2 años para sentarnos a la mesa del Pacto de Toledo, y hacer del sistema de pensiones sostenible'.

La otra pata del acuerdo es Cataluña, Ortuzar ha desvelado que tiene interlocución diaria con los partidos soberanistas. 'Hemos ganado 3 o 4 semanas para poder llegar a formar gobierno, antes todo estaba en manos del gobierno central, ahora hay margen para que las fuerzas soberanistas actúen', aún así Ortuzar mantiene 'que con el 155 no jugamos, veremos como se desarrollan los acontecimientos en Madrid, en Cataluña y en Euskadi', a lo que añade que 'a diferencia del año pasado este año no tenemos un papel firmado, y no tenemos compromiso para votar los presupuestos a finales de mayo'.