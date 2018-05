Boulevard

Gay Mercader

'Si Marley siguiera vivo sería el artista más grande del mundo'

02/05/2018

El promotor catalán que consiguió traer a Los Rolling, Patty Smith, Michael Jackson o Bob Marley ha recopilado más de 550 posters en un libro de edición especial 'Gay Mercader. Tour Posters 1971-2017'

Gay Mercader ahora es amigo íntimo de Patty Smith, y a Kith Richards le sigue mandando una botella de Vega Sicilia al año. Gay Mercader, el promotor que ha revolucionado el panorama musical de España desde los 70 nos cuenta algunas de las anécdotas que ha vivido con super estrellas internacionales.

Nos cuenta que Lou Reed tenía una personalidad muy difícil y que con Van Morrison prefirió no cruzar palabra. Quedó fascinado con Bob Marley y su forma de sentir la música y habla con cariño de Sting, Kith Richards o Patty Smith con la que guarda todavía una gran amistad.

Lleva retirado oficialmente más de 10 años pero si le necesitan no duda en acudir o llamar a sus contactos. El libro Gay Mercader. Tour Posters 1971-2017 de edición limitada recoge más de 550 posters de conciertos que ha negociado en los últimos 46 años. A modo de memoria cuanta algunas anécdotas aunque no secretos, que todo no se puede contar.