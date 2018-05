Boulevard

Alfonso Alonso

'Es inimaginable que el PNV no apruebe los presupuestos del Estado'

02/05/2018

Dice que ETA debe 'dejar de ejercer una jerarquía en los presos' para que se reinserten, una vez que hayan rechazado a la banda, se arrepientan y colaboren en esclarecer los crímenes sin resolver.

El presidente del Partido Popular del País Vasco, Alfonso Alonso, ha considerado 'inimaginable' que el PNV no apoye los Presupuestos Generales del Estado. En una entrevista en 'Boulevard' de Radio Euskadi, ha afirmado que lo fundamental 'está hecho', y que 'no se imagina un escenario en el que no haya un acuerdo final' entre su partido y el PNV. Alonso ha calificado de 'muy bueno para Euskadi' este presupuesto porque, además 'de aumentar un 30% la inversión en la comunidad autónoma, beneficia al conjunto de los españoles al recoger un aumento de las pensiones' y confirma una etapa de estabilidad.

Alonso también se ha referido al comunicado final de ETA, sobre el que ha manifestado su desconfianza, y al acto previsto para este viernes en Kanbo. Preguntado por posibles cambios en la política penitenciaria, una vez que la banda se disuelva, ha explicado que 'ETA no puede decir que desaparece en la calle pero que pervive en las cárceles. Tiene que dejar de ejercer una jerarquía sobre los presos, dejar de articularlos como un colectivo y dejar de cerrar las puertas al camino de la reinserción'. Un camino para el que es necesario, a su juicio, rechazar a ETA, arrepentirse y colaborar en el esclarecimiento de los crímenes que no se han resuelto 'a partir de ahí', ha añadido, 'se puede ayudar a los presos para encontrar el camino de reinserción en la sociedad'.

El presidente del PP vasco, por otra parte, ha declarado compartir la indignación derivada del voto particular de la sentencia a 'La Manada', que pedía la absolución de sus miembros. En su opinión, el ministro de Justicia, Rafael Catalá no debe dimitir, como han pedido las asociaciones de jueces y fiscales tras afirmar que el juez Ricardo González tenía un problema singular, sino 'seguir cumpliendo su función'. 'Yo creo que se pide muy fácilmente la dimisión de todos los miembros del Gobierno, pero de ahí que tengan razón, es otra cosa. Yo creo que en este caso no la tienen y que es un buen ministro', ha concluido.