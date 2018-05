Boulevard

Aner Uriarte, juez decano

'Si los jueces han dictado esa sentencia es porque lo han visto claro'

03/05/2018

El juez decano de Bilbao Aner Uriarte cree 'gravísimas e irresponsables' las palabras del ministro de Justicia, y defiende a los jueces porque 'lo más fácil hubiera sido poner la pena máxima'.

Entrevista en el 'Boulevard' con Aner Uriarte, el juez decano de Bilbao, en una nueva jornada de paro dentro de las movilizaciones a nivel estatal para reclamar más medios e independencia para poder modernizar y despolitizar la administración de justicia.

Preguntado por la sentencia del caso de 'La Manada', Uriarte dice desconocer el problema al que se ha referido públicamente el ministro de Justicia Rafael Catalá, a quien ha tachado de 'irresponsable' por sus palabras. 'Cuando una resolución que no le gusta, es gravísimo, no me lo esperaba de Catalá a quien conozco, dejar caer sin concretar una veladas insinuaciones me parece muy grave'.

El juez decano de Bilbao, finalmente, considera que el tema 'se ha salido de madre y ha explotado de forma injusta' para los jueces de la Audiencia de Navarra. Reconoce la sensibilidad social ante la violencia contra las mujeres pero asegura que 'lo más fácil hubiera sido poner la pena más alta', sin embargo Uriarte defiende sin ambages, que si los magistrados han dictado esa sentencia 'es porque lo han visto muy claro'.