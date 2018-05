Boulevard

Carlos Bacaicoa, abogado

'La justicia la imparten en sala los jueces, no en tribunales paralelos'

03/05/2018

Carlos Bacaicoa, uno de los abogados de la víctima de 'La Manada', considera que no recurrir podría dar pie a pensar 'que algo ocurrió', y cree que el juez discrepante 'está siendo linchado'.

Entrevista en 'Boulevard' a Carlos Bacaicoa uno de los abogados de la joven madrileña que fue víctima del asalto de 'La Manada' en los sanfermines de 2016.

Ante la repercusión social que ha adquirido el asunto cree que 'los juicios se celebran en sala y los resuelven los magistrados, lo harán mejor o peor pero es así, la justicia no se imparte en tribunales populares', a lo que ha añadido que 'la calle puede opinar con emotividad, sentimentalismo o ideología, pero ni ha estudiado el expediente ni tiene conocimientos jurídicos'.

Tienen en marcha el recurso que presentarán ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el que pedirán la consideración de los hechos como agresión, y en consecuencia la pena máxima en el código penal para los delitos contra la libertad sexual. Asegura Bacaicoa que dada la repercusión social no recurrir la sentencia 'podría ser malinterpretado como que algo ocurrió', y precisamente ésto es lo que la defensa de la chica quiere evitar.

Respecto al voto particular emitido por el magistrado Ricardo González, Bacaicoa dice que es 'enormemente desafortunado, lo que no quiere decir que por ello haya de ser inhabilitado, como se está pidiendo por ahí'. Ha calificado como 'repugnantes' algunos pronunciamientos públicos que se han hecho al respecto, 'no se puede decir eso de un magistrado, si hasta ahora ha estado ejerciendo la profesión será porque está facultado para ello'.

Carlos Bacaicoa opina que 'se está linchando en la calle y políticamente' al magistrado discrepante. Finalmente ha confirmado que los abogados de la joven madrileña están investigando la filtración de datos sobre su persona.