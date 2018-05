Boulevard

Bujanda, ex miembro ETA

'Aquello fue un trágico error. Matar siempre ha estado mal'

03/05/2018

José Manuel Bujanda, ex miembro de ETA-PM, reflexiona en 'Boulevard' sobre ETA. Declara que 'nos equivocamos desde el principio'.

Entrevistado en 'Boulevard' el ex miembro de ETA-PM José Manuel Bujanda responde a la pregunta de si aquello mereció la pena y señala que 'no, no sirvió para nada bueno, no ha conseguido nada de sus objetivos y ha generado víctimas'.

Además añade 'aquello fue un trágico error, nos equivocamos desde el principio. Matar siempre ha estado mal'.