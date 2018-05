Boulevard

Eduardo Madina

'Deberíamos construir un país contrario al que ETA soñó'

04/05/2018

Cree que hay que edificar 'una comunidad cívica y no étnica, que no se obsesione con 'quién soy''. Además, estima que el horizonte de la reconciliación está lejano, pero no el de la convivencia.

audios (1) "Deberíamos construir un país contrario al que ETA soñó" Eduardo Madina, exdiputado socialista y a quien ETA intentó asesinar en 2002, considera que ahora se debe construir un 'país contrario a lo que ETA soñó', una comunidad cívica y no étnica, de ciudadanos libres, 'que establezca la convivencia en el verbo estar y no en el ser'. Madina ha expuesto que 'el futuro de este país tiene un horizonte de reconciliación lejano. Pero puede tener otros más cercanos y plausibles como la convivencia'. En su opinión, la sociedad vasca se ha ganado hace mucho tiempo el derecho a esa convivencia. 'El perdón no se puede decretar, ha añadido, porque es una experiencia individualizada, del ámbito privado'. Pero, a su juicio, sí se pueden hacer políticas públicas transversales y políticas educativas que 'relaten a la sociedad vasca lo que se le inoculó, se vivió y se sufrió'. Serían materiales para la construcción de una memoria, 'de una zona de seguridad con el fin de evitar la repetición de la historia'. Son las reflexiones de Eduardo Madina en 'Boulevard' de Radio Euskadi, tiempo de diálogo que ha contado también con las aportaciones del periodista y escritor británico, John Carlin, con experiencia en los procesos de paz de Irlanda del Norte, Sudáfrica o Centroamérica.

