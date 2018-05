Boulevard

'No es el final de ETA que el pueblo vasco merecía'

07/05/2018

El lehendakari ha concedido en Radio Euskadi su primera entrevista radiofónica tras el comunicado de disolución de la organización terrorista, en la que también ha hablado de Catalunya.

ETA no ha dado a la sociedad vasca el final que ésta habría merecido: en su último comunicado no ha habido ningún propósito de reconocimiento del daño causado a las víctimas, y ha querido seguir 'construyendo su relato'. Son palabras de Iñigo Urkullu sobre un final de ETA que ha calificado como de 'escenificación solicitada'.

El lehendakari Urkullu ha concedido a 'Boulevard' de Radio Euskadi su primera entrevista radiofónica tras el final definitivo de ETA, por lo que buena parte de la conversación se ha centrado en el comunicado de la organización, la declaración conjunta entre el Gobierno vasco y el navarro, y el horizonte que ahora se abre.

Según Urkullu, ETA se arroga una representatividad política que nadie le ha concedido, mientras ha menospreciado la voluntad de la sociedad vasca, expresada en el Parlamento. 'ETA ha menospreciado los planteamientos de paz y convivencia y derechos humanos del Gobierno Vasco', y sin embargo, ha afirmado el lehendakari, 'al final ETA ha hecho precisamente lo que el Gobierno Vasco venía proponiendo hace años'.

Urkullu ha considerado 'doloroso' que se hayan realizado pintadas de 'Eskerrik asko, ETA' en diferentes localidades, puesto que 'nada tenemos que agradecer a quienes no deberían haber existido'. La deuda es de ETA con el pueblo vasco, con el que es 'deudora de una convivencia en paz y con respeto a los derechos humanos'.

De cara al futuro, el lehendakari ha insistido en cuidar la memoria de las víctimas; y también en dar pasos en política penitenciaria. Al respecto de esto, Iñigo Urkullu mantiene que ve sensible al presidente español, Mariano Rajoy, en las demandas que personalmente ha podido transmitirle. No obstante, ha reconocido que Rajoy está 'muy condicionado por el discurso que el PP ha construido desde la época de Aznar', y que ha 'contaminado el concepto de dispersión con el de alejamiento'. 'Se ha confundido también intencionadamente el acercamiento con el reagrupamiento' o, incluso, con la amnistía, ha apuntado Urkullu.

Respecto al derecho a decidir, Iñigo Urkullu ha reclamado una 'reorientación' de lo que se cuenta sobre él. El lehendakari ha señalado que cree 'firmemente en el principio democrático del derecho a decidir', pero que al mismo tiempo también cree en el cumplimiento de la legalidad. 'El derecho a decidir no es un concepto jurídico, obedece a un principio democrático y necesita una reorientación' para explicar a la sociedad que 'en un referéndum caben diversas formulaciones': desde la independencia a una cosoberanía. Preguntado por si se le verá votando en una consulta sobre la cuestión, como este domingo hacía Juan José Ibarretxe en la convocatoria de Gure Esku Dago, Urkullu ha señalado que ya tuvo ocasión de votar y no lo hizo porque, 'institucionalmente, no me correspondía'.

Urkullu ha tenido tiempo también para hablar de otras cuestiones, como la situación de Catalunya, de la que afirma que la insistencia de Junts X Cat en la candidatura de Carles Puigdemont 'no es un camino realista'. También se ha referido a los acuerdos sobre pensiones con el Gobierno español, y a las manifestaciones de los pensionistas de este pasado sábado. Ha apuntado en ese sentido que las pensiones de un mínimo de 1080 euros podrían ser 'injustas' en relación con el SMI.