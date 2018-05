Boulevard

JUAN MARI ABURTO

'No hay excepciones sobre la venta de alcohol en las finales de rugby'

11/05/2018

El alcalde de Bilbao dice que, aunque no es competencia municipal, la ley que se aplica en este tipo de eventos organizados por clubes privados permite la venta de alcohol.

Juan Mari Aburto ha explicado que la Ley contra la Violencia en el Deporte, de carácter estatal, solo se aplica en eventos deportivos de fútbol y baloncesto. El alcalde ha recordado que, desde el Gobierno Vasco, ya se ha trasladado a la ciudadanía que 'no hay ninguna excepción' a la ley en este caso. Aburto ha destacado, no obstante, que este asunto no es competencia municipal. Su deseo es, sobre todo, que el consumo de alcohol 'sea responsable y que se disfrute del ambiente, que la cerveza no nos impida disfrutar', ha añadido.

El objetivo de organizar este evento es la proyección de una imagen de Bilbao como ciudad abierta y hospitalaria y que redunde en beneficios a medio y largo plazo. En este sentido, ha confesado que le disgusta que algunos establecimientos hoteleros hayan subido sus precios, aunque cree que 'en general, el comportamiento ha sido correcto'.

El alcalde de Bilbao, por último, ha expresado su confianza en que todo se desarrolle en un buen ambiente, 'sin altercados y en el que prime la convivencia'.