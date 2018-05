Boulevard

Violencia de Género

"Testimonios como el de Josua revelan la cruda realidad de estos huérfanos"

14/05/2018

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, nos habla de todos los obstáculos a los que se tienen que enfrentar los huérfanos por violencia de género.

Hoy queremos hablar de un drama que es invisible para gran parte de la sociedad, y cuyo testimonio estremeció la semana pasada al Senado. Hablamos de los huérfanos por violencia de género. Si contamos los huérfanos menores que la violencia machista ha generado desde el 2013, hablaríamos de 194 huérfanos. Y esto…sólo teniendo en cuenta a los menores, porque los huérfanos que tengan más de 18 años no cuentan en las estadísticas. Ni reciben una pensión, que por cierto…en caso de cobrarse, no llega a los 200 euros. La penión es mínima, y muchas veces ni siquiera pueden llegar a cobrarla, en caso de que la madre, la víctima, no ha cotizado.

Hace justo una semana se pudo escuchar el testimonio de algunos huérfanos en el Senado. Entre ellos estaba Josua. Su madre murió asesinada por el que fue su pareja. Con 25 años tuvo que hacerse cargo de su hermano de 10, y además afrontar todos los gastos y trabas burocráticas que eso suponía. Se quedó sin casa, sin ayudas y sólo sontó con la ayuda de sus vecinos.

Josua fue al Senado, invitado por la FUNDACIÓN MUJERES. Hoy saludamos a su directora, Marisa Soleto, quien nos explica con más detalle la dura realidad que tienen que superar los huérfanos por violencia de género.