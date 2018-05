Boulevard

Manolo García

'La vida son años que no volverán, ¡pobre de ti si no te lo pasas bien!'

15/05/2018

Manolo García nos ha contado en 'Boulevard' que trabajó 'para una empresa que me encargaba Hello Kittys. Yo me inventaba mundos, libretas, gorras'.

audios (1) 'La vida son años que no volverán, ¡pobre de ti si no te lo pasas bien!' Manolo García lleva más de tres décadas subido a un escenario, y aunque él se empeñe en hacernos creer con humildad que es es el último de la fila sus cifras de ventas y el cartel de entradas agotadas en cada uno de sus conciertos nos confirman lo contrario; que estamos ante uno de los Grandes. Manolo García nos ha contado en 'Boulevard' que antes de triunfar en la música se dedicó muchos años a 'diseñar juguetes, a pintar, a dibujar' y ha diseñado más de 400 casettes para discográficas de dudosa reputación 'que eran un fraude'. Geometría del Rayo es su octavo disco en solitario, en el que siguen estando presentes la poesía urbana, sus giros flamencos y su alegría contagiosa. El 17 de mayo lo presenta el en Kursaal de San Sebastián.

