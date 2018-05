â€˜La carrera profesional sanitaria se negociarÃ¡ con los sindicatosâ€™

Boulevard

CONSEJERO JON DARPÓN

‘La carrera profesional sanitaria se negociará con los sindicatos’

BOULEVARD | RADIO EUSKADI

21/05/2018

El consejero de Salud no ve lógica la sentencia que obliga a Osakidetza a pagar 100 millones de euros a unos 7.000 trabajadores por atrasos; la recurran o no, el tema se llevará a la mesa sectorial.

El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Jon Darpón, ha pasado por 'Boulevard' de Radio Euskadi, en una entrevista en la que ha anunciado que estudian recurrir la sentencia que obliga a Osakidetza al pago de 100 millones de euros por atrasos a personal. Una cantidad excesiva ‘para 7.000 personas y sin negociación colectiva’, ha afirmado Darpón, que ha recordado que 100 millones de euros supone casi lo que cuestan dos hospitales como el de Urduliz’.

‘Acatamos la sentencia, estamos estudiando recurrirla porque entendemos que no tiene lógica’, ha señalado Darpón. El consejero ha apostado por llevar ahora las negociaciones sobre la carrera profesional a la mesa sectorial, para que sea el conjunto de la plantilla la beneficiada.

El consejero se reúne este mismo lunes con la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, a quien se dirige con varias peticiones. Entre otras cuestiones, desea que se permita a Euskadi ampliar el número de plazas de MIR, que se transfiera a la CAV la capacidad de acreditación de las unidades docentes, o eliminar las tasas de reposición de los Presupuestos Generales del Estado para poder convocar oposiciones ‘para todas las plazas’ que sean necesarias.

No vacunar, una 'irresponsabilidad'

Darpón también ha comentado otros temas de actualidad, como la proliferación de los movimientos antivacunas. El consejero vasco lo tiene claro: hoy en día, no vacunar es ‘una irresponsabilidad’. ‘La recomendación es cumplir con el calendario vacunal completo’, ha subrayado, haciendo hincapié también en que los adultos a los que les falten vacunas pueden recibirlas, y que, para ello, acaban de poner en marcha una campaña. Las vacunas han sido, en palabras del máximo responsable de la salud en Euskadi, las ‘únicas herramientas’ para erradicar enfermedades como la viruela o la polio. ‘Si disminuyéramos la cobertura en la vacunación, volveríamos a sufrir enfermedades graves. Las vacunas son seguras. No hay motivo para no vacunar’, ha destacado.

Jon Darpón ha señalado también que, a mediados del próximo año estará en marcha el hospital de Eibar, la nueva instalación de Osakidetza, que este fin de semana cumplía 35 años de la creación de Osakidetza. El consejero ha agradecido su labor a todos los profesionales que han hecho posible que el servicio vasco de salud sea lo que es: un ‘patrimonio’ de toda la ciudadanía de Euskadi. Y ha recordado los cambios producidos en este tiempo, debidos a un buen trabajo: ‘Ha habido una continuidad en la planificación de los diferentes equipos, y esto nos permite estar como estamos’, ha apuntado.

Cuando él empezó su carrera profesional, ‘existía el Insalud, y la situación no se parecía en nada’, y ha recordado que, entonces, ‘se hablaba bastante mal del personal sanitario, por considerarlo alejado de los ciudadanos’, mientras que ahora, hay un sistema ‘de calidad’ que tiene el reconocimiento social y buenas perspectivas de futuro.

Respecto a los actos vandálicos contra ambulancias en Bizkaia, el consejero ha dicho que ‘no son de recibo actos como este’. Cree que no tiene que ver con una situación laboral, puesto que todos los trabajadores de Ambulancias Bizkaia han sido subrogados por la nueva contrata, Ambuibérica; y confía en la labor de la Ertzaintza para esclarecer los hechos.