Boulevard

Política

'O la izquierda despierta o nos van a dar más hostias que en Belchite'

23/05/2018

Adolfo 'Txiki' Muñoz, secretario general del sindicato ELA en 'Boulevard' de Radio Euskadi.

Sostiene Txiki Muñoz que el PP y el PNV mantienen el mismo tipo de política, cada vez más conservadora y que por eso se necesitan mutuamente. Así las cosas, 'o la izquierda despierta o van a meter más hostias que en Belchite' afirma tajante.

También habla de Catalunya y de la próxima formación de gobierno, insiste en que aunque se levante el artículo 155 este va a seguir vigente porque el Gobierno de Rajoy se niega a cualquier solución democrática,y desliza una pregunta '¿Quien va a ser conseller? ¿Quien quiera Rajoy?'.

Muñoz tampoco elude la guerra abierta que mantienen con el otro sindicato abertzale LAB. Un conflicto que se ha evidenciado, más si cabe, tras el acuerdo logrado en educación sin la firma de ELA. El secretario general de este sindicato sostiene que 'si el conflicto hubiera durado más las condiciones laborales habrían sido mejores'. Al tiempo, niega la acusación de que ELA alargue intencionadamente las huelgas, 'la duración de estas no las decide el sindicato sino los trabajadores', pero este momento de precariedad además de retorica necesita 'elementos de defensa, y eso es la huelga'. Por eso, insiste, han defendido muchas veces su caja de resistencia, porque brinda 'soberanía al afiliado. Sin ella, el partido se juega en el terreno de la patronal que es el de la paz social', e insiste mirando a LAB 'no se puede decir que luchar contra la precariedad es una prioridad y que cuando haya que ir a la huelga esto sea un problema'. Es momento de pasar a la 'ofensiva porque con la concordia y la paz social que quieren la patronal y la clase política se llega a la explotación'.

Sobre la ausencia de ELA en la Mesa de Diálogo Social, explica Adolfo Muñoz que no están porque el debate que en ella se mantiene es vacío. '¿Por qué el Gobierno no debate es esa mesa sobre fiscalidad y decide hacerlo únicamente con la patronal? Un diálogo social sin hablar de fiscalidad no es tal' e insiste en que ELA existe 'para ser el contrapoder, no para dar el visto bueno a las políticas públicas'.

Además, y sobre conflicto abierto en Osakidetza recuerda que han ganado en tribunales el litigio 'que más dinero ha costado a las arcas públicas vascas': 100 millones de euros que 'tienen dueño, los 7.000 trabajadores directamente afectados'. Por eso, tilda Muñoz al consejero Darpón de populista cuando dice que '100 millones que fueron arrebatados a trabajadores que tenían el derecho de cobrarlos, es igual a dos hospitales. Eso es burdo y barriobajero'. A pesar de eso, hace dos días ELA ha enviado una carta al Gobierno, para 'reestablecer el diálogo'. Todavía esperan respuesta.