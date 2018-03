'DescubrÃ¡mos el sabor natural de los alimentos sin camuflarlos con azÃºcar"

Ganbara

'Ganbara de Cerca'

'Descubrámos el sabor natural de los alimentos sin camuflarlos con azúcar"

14/03/2018

Reduciendo el consumo del azúcar por ejemplo. No es un alimento prohibido pero la OMS recomienda no exceder de los 25 gramos al día y no siempre es fácil. El azúcar está oculto en muchos productos.

audios (1) 'Descubrámos el sabor natural de los alimentos sin camuflarlos con azúcar" La nutricionista Eider García de Albéniz nos ayuda a interpretar de manera correcta toda la información nutricional de los productos que encontramos en los supermercados. El fotógrafo Antonio Estrada ha traducido esa información en imágenes con la equivalencia en azúcar de estos productos que consumimos a diario. Reducir su ingesta, sobre todo en edades tempranas es uno de los objetivos de la doctora en Ciencias Biológicas Idoia Labayen al frente de un proyecto piloto para combatir la obesidad entre los estudiantes de 4º curso de Educación Primaria en dos centros de Pamplona y Sonia Gaztanbide, Jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital de Cruces apela al sentido común a la hora de diseñar nuestra dieta.

