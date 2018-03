Ganbara

Borja Sémper

'No hay amenaza alguna, no hay voluntad de recurrir'

28/03/2018

Entrevista a Borja Sémper, presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz popular en el Parlamento Vasco.

El Gobierno central ha negado que pretenda recurrir la Ley de Presupuestos de Euskadi para 2018 y ha asegurado que solo se ha iniciado la comisión bilateral de cooperación entre las Administraciones del Estado y de Euskadi, para tratar de solventar las divergencias que ambas mantienen en relación a dos artículos de las cuentas, que se refieren al incremento salarial del 1,5% al funcionariado vasco.

Entrevistado en 'Ganbara' de Radio Euskadi, el presidente del PP de Gipuzkoa y portavoz popular en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha asegurado que ha hablado directamente con Moncloa y afirma que 'no hay amenaza alguna, no hay anuncio alguno, no hay voluntad, a nadie se le ha pasado por la cabeza recurrir estos artículos concretos'.

Sémper ha añadido que 'la semana pasada Josu Erkoreka acordó con Soraya Sáez de Santamaría que este tema no se iba a recurrir y que se iba a resolver en la mesa bilateral. Hay un problema que es técnico, que es material, si no hay Presupuestos Generales del Estado, que es donde se tienen que reflejar estos incrementos, eso genera un problema a las administraciones, sin más'.