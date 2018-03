Ganbara

Entrevista

'Roza lo ridículo y alienta la impunidad'

28/03/2018

Entrevista en 'Ganbara' al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, tras recibir la respuesta del ejecutivo español a su pregunta sobre la sentencia de las torturas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En respuesta al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, el ejecutivo de Rajoy indica que las nueve condenas a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar suficientemente denuncias de torturas y malos tratos a detenidos son pocas. Argumenta que ETA ha asesinado a 900 personas, por lo que considera que las 9 condenas de Estrasburgo por no investigar torturas no es un número elevado.

Entrevistado en 'Ganbara' de Radio Euskadi el senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, considera que la respuesta 'roza lo ridículo y alienta la impunidad'. Ha añadido que 'en esa minimización de hechos tan graves que hace el Gobierno, en el caso de Portu y Sarasola, cuando uno de los afectados tuvo un neumotórax y tuvo que ser ingresado en la UCI de Donosti y esto supuso que se rompió la cadena de impunidad, cuando había un interés claro por parte de los Guardia Civiles de llevarlos a Madrid, ante la Audiencia Nacional, para que en ese tribunal se volviera a proteger a los Guardia Civiles'.