Ignacio Escolar: 'No tenemos miedo, tenemos la verdad de nuestro lado'

04/04/2018

Entrevista en Ganbara al director y fundador de eldiario.es, Ignacio Escolar, después de que la presidenta de Madrid haya confirmado que ha interpuesto dos querellas contra su diario.

El director y fundador de eldiario.es, Ignacio Escolar, ha asegurado en Ganbara que 'por muy poderosa que sea Cristina Cifuentes, tenemos la verdad de nuestro lado'. Ha añadido que en su diario digital han informado 'con profesionalidad y con rigor, la prueba está en que existe una comisión abierta en la Universidad para analizar todas las irregularidades'.

Escolar sostiene que la propia Presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, ha reconocido informaciones que han publicado al aceptar 'que no acudió a clase con los demás alumnos, que no fue a los exámenes como los demás alumnos, que se matriculó tres meses más tarde que los demás alumnos y al mismo tiempo dice que no recibió ningún trato de favor, a pesar de que es palmario que fue así, con los datos que ella misma acepta que como reales'.