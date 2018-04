Ganbara

Oskar Matute

'No nos conviene entablar pactos con gente que no cumple su palabra'

10/04/2018

Entrevista en Ganbara de Radio Euskadi al diputado en el Congreso de los Diputados de EH Bildu Oskar Maute.

Sobre el rifirrafe con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el diputado en el Congreso de los Diputados de EH Bildu Oskar Maute considera que 'Aguirre es bastante envolvente. Ella sabe manejar un discurso en el terreno de la chanza y la broma para colar sus mensajes que no son nada inocuos. El problema es lo que no dicen porque se sienten poderosos y porque se sientes dueños de la tierra y de un Estado que les permite hacer las barbaridades que llevan haciendo durante mucho tiempo'.