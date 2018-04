Ganbara

Amaia Izko

'No hay ningún elemento objetivo que apunte a su participación'

17/04/2018

Entrevista en 'Ganbara' de Radio Euskadi a una de las abogadas de los jóvenes de Alsasua, Amaia Izko.

La Audiencia Nacional ha iniciado el juicio a los ocho jóvenes de Altsasu que se enfrentan a penas de entre 12 y 62 años de prisión por terrorismo por una trifulca en el bar Koxka donde dos Guardias Civiles y sus parejas resultaron heridos.

Amaia Izko, una de las abogadas de los jóvenes de Alsasua, considera que 'no hay ningún elemento objetivo que apunte a su participación, es el testimonio de los Guardia Civiles y sus parejas contra otros testimonios de personas que dicen que no estuvieron en ese lugar y que no participaron en la agresión. Una versión contra otra, una palabra contra otra'.