Eneko Andueza

'No se trata de celebrar absolutamente nada'

25/04/2018

Entrevista a Eneko Andueza, secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento Vasco.

PNV, EH Bildu y Podemos acudirán al encuentro internacional de Kanbo el 4 de mayo, no así el Gobierno Vasco. Preguntado por la posible asistencia del partido socialista, el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento Vasco, Eneko Andueza, afirma que 'tenemos por tomar la decisión. No se nos ha transmitido el objeto concreto ni el sentido de dicha reunión en profundidad, y por tanto, hasta analizar los términos de la misma todavía no hemos tomado ninguna decisión'.

Andueza cree que la disolución de ETA debería ser 'desde la humildad, reconociendo el daño causado a todas las víctimas, sin exclusiones, y sin fuegos de artificio. No se trata de celebrar absolutamente nada'.