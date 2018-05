Ganbara

Albano Dante Fachin

'A los independentista no se le puede colgar el sambenito de supremacistas'

11/05/2018

Entrevista en 'Ganbara' al ex líder de Podem Catalunya Albano Dante Fachin.

El que fuera secretario general de Podemos en Catalunya, Albano Dante Fachin, ha participado en Bilbao en la charla "Soberanía frente al régimen del 78" organizado por Alternatiba. Tras la conferencia se ha acercado a los estudios de Radio Euskadi para participar en la tertulia de 'Ganbara'.

Preguntado por el candidato propuesto por JxCat para la investidura, Albano Dante Fachin considera que Quim Torra 'no es el señor que eliges para apaciguar la situación'.

Sobre los tuis publicados por Torra calificados de supremacistas y xenófobas cree que se trata de 'una polémica interesada, porque independientemente de sus tuis, al movimiento independentista no se le puede colgar el sambenito de supremacista, y si lo es es de manera minoritaria'.

Ha añadido que 'los pasos que se dan desde el Estado no invitan que a sectores que podría apetecerles el dialogo lo hagan, no tienen interlocutores y la gente no se va a rendir'.

Sobre el posible voto negativo de la CUP que impediría la investidura de Torra, considera que 'se trata de un debate muy real'.