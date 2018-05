Ganbara

DESCENSO DE LA NATALIDAD

"Para aumentar la natalidad hay que cambiar la estructura laboral y social"

21/05/2018

El profesor de Demografía en la UPV, Unai Martín, explica que "habría que realizar un esfuerzo enorme en la estructura de la sociedad que abarque los ámbitos laboral, educativo y social"

La natalidad en Euskadi descendió el año pasado un 6 y medio por ciento. Nacieron 1.100 niños menos que en 2016. Entrevistado en Ganbara, el profesor de Demografía de la UPV, Unai Martín, cree que la sociedad debería cambiar profundamente su estructura laboral, educativa y social, si se desea revertir la pirámide demográfica. También ha explicado que "la baja natalidad no es la causa de que las futuras pensiones estén en riesgo".

En su opinión, la razón del descenso actual de la natalidad es que en la década de los 90 nacieron la mitad de niños que en los 80 y "la pirámide demográfica se va estrechando". A su juicio, funcionan algunas medidas para incentivar los nacimientos, como los permisos para que los padres cuiden en igual medida que las madres de sus hijos; pero otras, como los cheques familia, "no tienen ningún efecto". Cree que la solución pasa por un esfuerzo enorme en la estructura de la sociedad que abarque los ámbitos laboral, educativo y social, y aún así, es difícil pronosticar si se lograrán resultados. Eso sí, cree que han surgido debates interesados, como el que la baja natalidad pone en peligro las pensiones. Para Unai Martín, "la pensiones no están en juego por términos demográficos. Si tuviéramos el doble de jóvenes, no tendríamos el doble de jóvenes trabajando, sino el doble de jóvenes en el paro", puntualiza.

En 2017 nacieron en Euskadi 17.055 niñas y niños, 1.185 menos que el año anterior. Prevalece el retraso en la decisión de tener hijos, factor determinante a la hora de tener el segundo niño o niña. Los grupos de madres de 30 a 34 y de 35 a 39 son los preponderantes.