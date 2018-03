graffiti

Música para un sobre con dinerito, una pandereta y una mariposa

12/03/2018

La Joven Orquesta Behotsik nos ha sorprendido, una semana más, con su elección musical para los objetos, así como la banda sonora de los momentos semanales escogidos de nuestra programación.

Esta semana la Joven Orquesta Behotsik tenía como reto unir un sobre con dinerito, una pandereta y una mariposa. La han bordado con la elección de la banda Taburete y su tema Tres tequilas.

Esta jornada han empatado en puntos Borja Molla y Unai Ibáñez. Borja ha escogido una entrevista social sobre migrantes para la que ha puesto el tema de Jack Carey, en concreto una canción irlandesa dedicada a las personas que dejan su hogar. La entrevista política sobre EiTB Focus elegida por Unai ha terminado con la canción I'm sexy and I know it de LFO.

De esta manera, Borja Mollá y Unai Ibáñez tienen cuatro puntos cada uno. Mientras a la cola se quedan Ioritz Madariaga y Asier Lemos con un solo punto.