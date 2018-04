Serie y películas de épica y época

graffiti

10/04/2018

Mikel Zumeta nos trae en su Serie B títulos ambientados a mediados del XIX e inicios del XX

Zumeta comienza su repaso con una serie que no deja de ganar adeptos, 'The Terror'. Una serie ambientada en 1845 y que nos hará vivir grandes hazañas. También nos habla de 'Ravenus', película rodada en 1999 y que Zumeta califica como 'Western canibal'. Finalmente nuestro experto en cine y series no quiere dejar de lado la serie 'The knick', una serie de dos temporadas ambientada en un hospital, que existió en realidad, y que abordó las primeras operaciones de cirugía.