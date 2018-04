graffiti

BEHOTSIK

El baile griego de Behotsik, una botella y un oso

Graffiti | Radio Euskadi

13/04/2018

La Joven orquesta Behotsik une musicalmente a Heidi, el vodka y Cristiano Ronaldo con una canción eurovisiva griega.

Esta semana Ioritz Madariaga se ha proclamado vencededor con la elección de un momento de Boulevard en el que Jeús Torquemada hablaba sobre la guerra de Siria al que le ha puesto la banda sonora de "13 días". Unai Ibáñez también ha escogido un momento de Boulevard, en este caso sobre el encuentro de Club Creativos para el que ha elegido al catalán Arnau Griso con la canción "Para que el mundo lo vea". Borja Mollá se ha decantado por Idurre Eskisabel en Graffiti hablando sobre la polémica en torno a los osos en Zuberoa, para el que ha puesto el Ballet Petruska de Stravisnky. Por último, Asier Lemos ha escogido una entrevista a Andoni Iraola en Fuera de Juego hablando sobre la despedida del realista Xabi Prieto. Queen ha puesto la banda sonora al fútbol con su tema "Show must go on".

Tras la victoria este viernes de Madariaga, éste queda en empatado a puntos con Lemos y Mollá, con uno para cada uno. Mientras tanto, el señor Ibáñez se mantiene a la cola, sin puntos, pero siempre sonriente.