'El concierto de Donostia es el que más ilusión me hace de toda la gira'

27/04/2018

Salvador Sobral concede a 'Graffiti' una entrevista exclusiva en el que cuenta sus sensaciones ante su inminente regreso a los escenarios y su gira de verano que le llevará al Jazzaldia el 28 de julio

Salvador Sobral hace un balance 'muy positivo' de todo lo que le ha proporcionado Eurovisión pero poco a poco quiere quitarse 'esa etiqueta' cantando en espacios que no tengan relación con el festival. Asegura que ganar el certamen le ha proporcionado 'mucha felicidad pero sin embargo la fama no es positiva' aunque va 'aprendiendo a lidiar con ello'.

Sobral, en la entrevista concedida al programa 'Graffiti' de Radio Euskadi, ha asegurado que cantar el 12 de mayo con Caetano Veloso en la gala final de Eurovisión 'me parece surreal, impresionante'.

El intérprete portugués no se siente 'referente para nadie' pero ha reconocido que 'es bueno que la gente siga las buenas cosas que haces'. Ante el inminente regreso a los escenarios con una gira por España a partir del 27 de junio en Málaga, Sobral ha reconocido que tiene 'miedo a que no haya nadie en los conciertos, como me ocurría en los inicios'. Ahora, se siente 'preparado física y mentalmente' para volver a cantar aunque 'no al 100%', aunque poco a poco 'me voy acostumbrando para estar top'.

Ha contado que durante su larga estancia en el hospital, donde fue sometido a un trasplante de corazón 'al contrario de los que se podría pensar, no compuse tanto' porque 'no tuve esa opción, ni siquiera cantaba, no tenía un piano'. En los últimos días ingresado, sin embargo, sí que comenzó a componer.

Ante su cita con el Jazzaldia donostiarra ha mostrado su sorpresa e ilusión porque el director del certamen, Miguel Martín, dijera de él que era uno de los mejores cantantes de jazz europeo '¡qué presión!' ha exclamado a la vez que agradecía el halago. Ha añadido que este concierto del 28 de julio 'es el que más me ilusiona por compartir cartel con Chick Corea o Caetano Veloso'.

Sus conciertos serán 'varias canciones de su último disco junto a 3 ó 4 temas nuevos' y seguramente ha adelantado que 'cantaré algo en euskera'. Ha concluido la entrevista con un 'Donostin ikusiko gara' con la que invita a todos a no faltar a la cita del 28 de julio en la Plaza de la Trinidad de Donostia.