Serie B, los zombies llegan a Graffiti

26/04/2018

Mikel Zumeta nos analiza las principales series donde los protagonistas son los muertos vivientes

En nuestra sección de series y cine de esta semana, Mikel Zumeta nos analiza tres de las series más exitosas de temática zombie. 'Dead set' está rodada en 2008 en Inglaterra. Sus cinco capítulos están ambientados en la popular serie 'Gran hermano' cuyos concursantes no son conscientes de que fuera de la casa se ha producido una invasión zombie. Otra de las series que aborda Zumeta es ' In the Flesh' donde una pandemia zombie ha invadido el Reino Unido. Una vacuna logra curar a muchos de ellos pero no esconde del todo su aspecto zombie, lo que les provocará un rechazo social. En este repaso no podía faltar tampoco 'The walking dead'.