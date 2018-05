graffiti

Mikel Zumeta nos acerca el peor cine de la historia

08/05/2018

Serie B repasa las películas cuyo éxito nunca llegó. Títulos como 'Campo de batalla: la tierra' o 'Manos, the hands of fate'

El cine está lleno de grandes títulos que han pasado a la posteridad. Largometrajes que han marcado una época o que han dado a conocer grandes historias. Pero como en todo, no siempre ha sido así. Muchas de las películas del séptimo arte han pasado a la posteridad, sí, pero por su mala calidad. Milkel Zumeta nos hace un repaso de cuatro de ellas. Una lista que incluye 'Campo de batalla: la tierra' rodada en 2000 por el director Roger Christian y que está basada en ua novela escrita por el fundador de la Cienciología. Otro de los títulos de los que se habla es 'Manos, the hands of fate' de 1966, obra de Harold P. Warren. Esta película trató de alcanzar el éxito también en el teatro con dos puestas en escena distintas, aunque sin lograrlo. Las otras dos películas de las que nos habla MIkel Zumeta son 'Stuff, la sustancia maldita' y 'Karate girl'.