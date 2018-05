graffiti

Un Herri Urrats en favor del euskera y en demanda de más profesorado

11/05/2018

Miles de personas acudirán el domingo a Senpere para mostrar su apoyo al euskera y a las ikastolas de Iparralde, que demandan una mayor implicacion de las instituciones francesas

El presidente de Seaska, la Federación de Ikastolas de Iparralde, Pascal Indo, anima a todos a acercarse este domingo al lago de Senpere para mostrar su solidaridad con el euskera en Iparralde, donde aún no cuenta con el reconocimiento legal. Una fiesta a donde se quiere invitar especialmente a los jóvcenes porque ellos también pueden ayudar a que el euskera sea una realidad cada vez más extendida en Iparralde, y con ello, el sistema educativo de las ikastolas. Actualmente, el número de alumnos en el modelo impartido por las ikastolas no para de crecer, rondando los 3.800 estudiantes. Un incremento que no se produce en lel número de irakazles. Seaska considera que son necesarios 25 profesores más para garantizar una enseñanza sin clases masificadas, mientras que París únicamente autoriza cuatro nuevos docentes.