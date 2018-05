graffiti

Graffitero de leyenda

El gran Lisergio Laubost se sincera en Graffiti

18/05/2018

Tras ser descubierto como graffitero semanal, Lisergio se somete a un duro test a cuarenta y cinco revoluciones por minuto

No ha dejado títere con cabeza y le ha hincado el diente a la música que le hizo, le hace y le hará vibrar. Lisergio Laubost, el gran dj de Ahinko A 45 no se ha saltado ninguna pregunta e incluso, como no podía ser de otra manera, ha contado dos chistes. Uno, malo y otro... bueno.