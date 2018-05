graffiti

Graffiti

Serie B, el peor cine de la historia

22/05/2018

Mikel Zumeta nos trae más largometrajes que englosan la lista de peores películas de la historia del cine

Una lista que arraca con 'El ataque de los tomates asesinos'. Rodada en 1978 por John de Bello, se trata de una comedia que pese a cosechar muy malas críticas se ha convertido en una película de culto. Cuenta la historia de unos tomates que se convierten en asesinos. Zumeta nos propone otro título como 'Sharknado', dirigida por Anthony C. Ferrante en 2013. Se trata de iuna comedia de terror y ciencia ficción pensada para la televisión donde se cuenta como un fuerte tornado saca a los tiburones del Atlántico y los deposita sobre zonas pobladas de Los Ángeles, Nueva York o Florida entre otras ciudades. En 'Rubber', de Quentin Dipieux, rodada en 2010, aborda una historia muy similar. Un neumático se convierte en asesino y con poderes telekinésicos. Mikel Zumeta nos habla de otras dos películas como 'Eye of the cat' y 'The stuff'.