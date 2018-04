Iflandia

"Trabajando de encargo me siento muy cómoda porque es muy liberador"

K.M.|RadioEuskadi

10/04/2018

Charlamos con la ilustradora catalana Sonia Pulido, que se encuentra en Euskadi participando en Los Cursos Bonitos que organiza Bonito Editorial en Bilbaoarte

Nuestra invitada de hoy ha sido Sonia Pulido. Es catalana de Barcelona y es una de las grandes ilustradoras del estado español, además de dibujante de cómic, grabadora y ceramista. Sus ilustraciones han llegado a medios como The New Yorker, The New York Times, The Boston Globe, El País, Rockdelux, Jot Down y multitud de editoriales para las que ha hecho un montón de portadas de libros.

Sonia Pulido ha recibido multitud de premios, ha realizado exposiciones individuales y colectivas e imparte su sabiduría en diferentes escuelas de arte. Precisamente gracias a su faceta como profesora está con nosotros porque participa en la quinta edición de Los Cursos Bonitos que organiza Bonito Editorial, editorial que dirige Elisabeth Pérez, en Bilbaoarte, en la capital vizcaína. Un curso que comenzó el lunes y terminará el viernes con fiesta incluida.